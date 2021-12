La definizione e la soluzione di: Uno strumento usato per fare assaggi del terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAROTIERE

Curiosità : Uno strumento usato per fare assaggi del terreno

tessile provenienti dal Regno Unito trovarono terreno molto fertile, questo permise al paese di diventare uno degli Stati più industrializzati d'Europa. ... Significato carotiere

carotière s. m. der. di carota. – 1. Macchina usata per il prelevamento con un mandrino sul quale possono essere montate corone diamantate di varî diametri. In talune applicazioni prende il nome di carotatore. 2. (f. -a) Variante poco com. di carotaio. tagliatore ta?a'tore s. m. der. di tagliare. - miner. utensile delle sonde a rotazione carotiere. Definizione Treccani

