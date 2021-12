La definizione e la soluzione di: Uno strascico di spuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Curiosità : Uno strascico di spuma

gassosa al caffè, il bergotto (liquore al gusto di bergamotto), il piparillo /liquore al peperoncino) e la spuma. Sono della tradizione anche le frittole (i ... Significato scia

scìa s. f. der. di sciare1. – Perturbazione turbolenta dello stato di un fluido attraversato da corpi in moto alle estremità delle ali o degli alettoni): il reattore ha disegnato nel cielo una lunga scia candida. Per estens., traccia luminosa, di vapore, di fumo o di odore, che resta nell CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA scia '?ia s. f. der. di sciare 'manovrare coi remi'. - 1. riga spumeggiante che un galleggiante in movimento lascia dietro di sé sulla superficie dell'acqua: la s. solco, stria, striatura, striscia, traccia. ? Espressioni: fig., mettersi sulla o seguire la scia di qualcuno prendere qualcuno a modello: mettersi sulla s. di cattivi maestri Definizione Treccani

