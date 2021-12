La definizione e la soluzione di: Uno Stato sul Mar Rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EGITTO

Curiosità : Uno Stato sul Mar Rosso

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Mar Rosso (disambigua). Il Mar Rosso (in arabo: ????? ??????, al-Ba?r al-A?mar; ebraico: ?? ??? ... Significato egitto

Egitto. – Nome della regione storica e stato dell’Africa settentr., che nell’uso fam. è frequente nella locuz. d’Egitto, con cui si disapprova o si nega un’affermazione, una scusa, una richiesta altrui, ripetendone la parola o la frase: ma che raffreddore d’E., tu non hai voglia di andare a scuola! egiziano ed?i'tsjano tratto da egizio. - ¦ agg. dell'Egitto: il governo e. spec. di quello antico lett. egiziaco, solo di quello antico egizio. ¦ s. m. f. -a o nativo dell'Egitto solo di quello antico egizio. Definizione Treccani

