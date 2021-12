La definizione e la soluzione di: Uno Stato arabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRAQ

Curiosità : Uno Stato arabo

Il conflitto arabo-israeliano (in arabo: ?????? ?????? ???????????, al-?ira? al-?arabi al-isra?ili, in ebraico: ?????? ???????-??????, ha-sikhsukh ha-israeli-aravi) ... Significato iraq

Neologismi (2008) piano d’uscita loc. s.le m. Programma di abbandono progressivo testo … in serata arriva l’improvvisa accelerazione di Berlusconi sul piano di uscita dall’Iraq dopo le elezioni del 30 gennaio. «Si tratta di un exit-plan. Ne ho parlato con mussola 'mus:ola o mussolina s. f. ant. o region. mussolo e mussolino s. m. dal nome di Mossul, città dell'Iraq. - tess. tessuto di cotone realizzato con filati fini e molto morbido al tatto, usato spec. in biancheria per neonati e per signora madapolam. Definizione Treccani

