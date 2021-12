La definizione e la soluzione di: Uno dei semi delle carte italiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPADE

Curiosità : Uno dei semi delle carte italiane

Picozzo) è un gioco di carte che si pratica con un mazzo di 40 carte divise in quattro semi: cuori, quadri, fiori, picche (semi francesi) oppure coppe ... Significato spade

spada s. f. lat. spatha, dal gr. sp???, propr. «spatola», strumento dei tessitori

