La definizione e la soluzione di: Uno che fa sbadigliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOIOSO

Curiosità : Uno che fa sbadigliare

noióso agg. prob. dal provenz. enojos, che è il lat. tardo inodiosus, der. di odium neutro: è stato n. aspettare tanto tempo; la pioggia, benché grossa, si metteva al noioso più che al furioso (Bacchelli). 2. Fastidioso, spiacevole, increscioso: è questo il lato n noioso no'joso agg. prob. dal provenz. enojos, lat. tardo inodiosus, der. di odium 'odio'. - 1. che fa annoiare: conferenza, conversazione n.; una giornata, una persona n. fam. barboso, fam. lagnoso, monotono, pop. palloso, pesante, sonnolento, soporifero, lett. tedioso, uggioso. Definizione Treccani

