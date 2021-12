La definizione e la soluzione di: Lo è uno che ha la pancia vuota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIGIUNO

Curiosità : Lo e uno che ha la pancia vuota

Giacomone, che sospetta subito un problema più grave, mentre l'omino continua ad attribuire il rumore del pavimento ai borbottii della sua pancia vuota. Si accorgono ... Significato digiuno

digiuno1 agg. lat. ieiunus. – 1. Che non ha mangiato da tempo più o meno lungo: essere d. dalla mezzanotte, dal giorno avanti, da due giorni; senza determinazione del tempo, in frasi come sono ancora d. e sim., s’intende in genere che non si è ancora mangiato nella giornata; estens., essere a digiuno¹ agg. lat. ieiunus. - 1. che non ha mangiato da tempo più o meno lungo: essere d. da due giorni sfamato. satollo, sazio. 2. fig. che non è a conoscenza di un determinato argomento, anche con la prep. di: essere d. di cognizioni storiche ignaro. ignorante. Definizione Treccani

Altre definizioni con pancia; vuota; Sembra il bottone della pancia ; II... buco nella pancia ; Il pancia di don Chisciotte; La pancia del poeta; vuota re un luogo da cose e persone; Procedura di svuota mento dello stomaco: lavanda __; Le svuota l’estate; Se è fatta è un'espressione vuota e convenzionale; Cerca nelle Definizioni