La definizione e la soluzione di: La Università di Confindustria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LUISS

Curiosità : La Universita di Confindustria

La Confindustria, abbreviazione di Confederazione generale dell'industria italiana, è la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere ... Significato luiss

Neologismi (2008) vipparolo agg. (iron.) Proprio dei vip. ? tit. Isterie vipparole per il rivoluzionario normale, Gabriele Muccino seduce la Luiss (Foglio, 29 marzo 2001, p. 2) • a Roma si è svegliata quella sottile febbre vipparola che prende la città quando Definizione Treccani

