La definizione e la soluzione di: Una tremenda catastrofe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : APOCALISSE

Curiosità : Una tremenda catastrofe

vestigia di una teorizzata catastrofe naturale. Nel 1949 il geologo olandese Rein van Bemmelen dimostrò che il lago Toba è il risultato di una caldera vulcanica ... Significato apocalisse

apocalisse (o apocalissi) s. f. dal lat. apocalypsis, gr. ?p???????? o di confronto, catastrofe, rovina totale, fine del mondo, in frasi quali: visione d’a.; una notte da a.; sembrava venuto il tempo dell’apocalisse, e sim. (v. anche apocalittico). apocalisse o apocalissi s. f. dal lat. apocalypsis, gr. apokálypsis 'rivelazione'. - 1. relig. designazione di scritti contenenti rivelazioni relative ai destini ultimi dell'umanità. 2. fig. evento terribile: vivere una notte da a.; che a.! cataclisma, catastrofe, disastro, distruzione Definizione Treccani

Altre definizioni con tremenda; catastrofe; La catastrofe più totale; Regna dopo la catastrofe ; Cerca nelle Definizioni