La definizione e la soluzione di: Una trappola dentata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAGLIOLA

insetti volanti, quelle con trappola ad ascidio sono in grado di predare insetti volanti di maggiori dimensioni, mentre la trappola a tagliola è adatta a catturare ... Significato tagliola

tagliòla (letter. tagliuòla) s. f. der. di tagliare. – Ordigno di metallo, una robusta molla, da un opportuno fermo che la zampa dell’animale muove, provocando la chiusura a scatto della tagliola stessa. In Italia tali pratiche di cattura sono illegali. tagliola ta'??la lett. tagliuola s. f. der. di tagliare. - 1. venat. ordigno a scatto, adoperato per la cattura a terra di animali selvatici ? trappola. 2. fig. manovra tesa a ingannare qualcuno inganno, insidia, laccio, specchietto per le allodole, trabocchetto, tranello, trappola Definizione Treccani

