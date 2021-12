La definizione e la soluzione di: Una tessera per i campi di neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SKIPASS

Curiosità : Una tessera per i campi di neve

della tessera unica era di 12 lire(ma se già iscritti all'OND il costo era di 7 lire, mentre se già iscritti all'ONB il costo era di 5 lire), mentre per Unione ... Significato skipass

Skipass ‹skìpàs› s. ingl. comp. di ski «sci» e pass impianti di risalita di una stazione sciistica, e per frequentare le scuole di sci: skipass giornaliero, settimanale, per l’intera stagione. ? In Italia il termine è diffuso anche Definizione Treccani

