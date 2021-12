La definizione e la soluzione di: Una specialità piemontese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BAGNACAUDA

Curiosità : Una specialita piemontese

Gli agnolotti piemontesi, o più semplicemente agnolotti (agnolòt o gnolòt in piemontese), sono una specialità di pasta ripiena tradizionale del Piemonte ... Significato bagnacauda

bagna càuda (o bagnacàuda) s. f. voce piem., propr. «bagna (cioè intingolo) calda». – Specie di salsa, tipica della cucina piemontese, a base di olio, burro, aglio, alici e tartufi; si serve bollente in apposito recipiente di coccio, con fornellino acceso, e si unisce preferibilmente ai cardi, che CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

