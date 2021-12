La definizione e la soluzione di: Una specialità al biliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : CARAMBOLA ARTISTICA

Curiosità : Una specialita al biliardo

numero corrispondente alla notazione scientifica 1015, vedi Biliardo (numero). Il biliardo (meno comunemente bigliardo) è un gioco di origini molto antiche

Altre definizioni con specialità; biliardo; Un sacrificio del devoto specialità della scherma; Quelli elettrici sono una specialità piemontese; Una specialità che si ordina al ristorante cinese; Una durissima specialità del triathlon; Un colpo nel biliardo e nel gioco delle bocce; La messa in gioco della palla nel biliardo ; Il punto considerato nullo nel biliardo ; Gli ometti bersaglio del biliardo ; Cerca nelle Definizioni