Soluzione 13 lettere : LAVORI IN CORSO

Curiosità : Una scritta che rallenta il traffico

córso2 s. m. lat. cursus -us, der. di currere private). Molto com. la locuz. in corso, a proposito di lavori che si stanno facendo: la strada è sbarrata per lavori in c.; opera in c. di stampa, in c. di pubblicazione; decreto ponte 'ponte s. m. lat. pons pontis; nel sign. 8, traduz. inesatta dell'ingl. bridge. - 1. archit. manufatto di legno, ferro, muratura o cemento armato, che serve . edil. struttura in legno o metallo necessaria per lavori edilizi castello, posizione avanzata, conquistata al di là di un corso d'acqua, di un confine, ecc., di una Definizione Treccani

