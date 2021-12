La definizione e la soluzione di: Una riunione plenaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASSISE

Curiosità : Una riunione plenaria

socialista intorno all'URSS fu esplicitato ancora di più nella terza riunione plenaria del Cominform, svoltasi nel 1949 in Ungheria, che gettò le basi teoriche ... Significato assise

assi?e s. f. pl. dal fr. ant. assise, che è dal lat. mediev. assisa , del regno di Sicilia . Per l’uso al sing., v. assisa3. 3. Corte d’assise (erroneam. Corte d’assisie, usato peraltro da non pochi scrittori e pubblicisti dell’800, e Corte d assise a's:ize s. f. pl. dal fr. ant. assise, dal lat. mediev. assisa -ae o assisae -arum, der. di assidere 'sedere'. - 1. stor. nel medioevo, assemblea giudiziale. 2. estens. incontro organizzato degli appartenenti a un partito o a un'altra organizzazione di massa ? ASSEMBLEA. Definizione Treccani

