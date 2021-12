La definizione e la soluzione di: Una ripresa sul ring. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROUD

Curiosità : Una ripresa sul ring

autorizzazione dell'arbitro — l'accesso al ring per consigliare il pugile e curarlo da eventuali ferite. L'introduzione delle riprese è ascrivibile al Marchese di Queensberry ... Significato roud

Altre definizioni con ripresa; ring; Si usa all'inizio di ogni ripresa cinematografica; Una stella molto... ripresa ; Si ripetono nella ripresa ; Lo grida il regista all'avvio della ripresa ; Si restring e sul fuoco; String he per le scarpe; Offerto come ring raziamento per grazia ricevuta; Città tedesca della Turing ia con il Wartburg; Cerca nelle Definizioni