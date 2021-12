La definizione e la soluzione di: Una regione italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARDEGNA

Curiosità : Una regione italiana

istituzionali, vedi Regione (Italia). Le regioni d'Italia costituiscono il primo livello di suddivisione territoriale dello Stato italiano nonché un ente pubblico ... Significato sardegna

Neologismi (2008) lingua blu loc. s.le f. inv. Malattia infettiva dei ruminanti, i alla ricerca per arrivare a un vaccino spento contro tutti i sierotipi presenti in Sardegna». (Unione Sarda, 30 luglio 2004, p. 16, Economia & Finanza) • Si discute come ripartire sarda s. f. lat. sarda, dall'agg. Sardus 'della Sardegna'. - zool. pesce osseo marino della famiglia clupeidi ? pop. sardella, sardina. ? acciuga, alice, region. Definizione Treccani

