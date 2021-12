La definizione e la soluzione di: Una protesta elefantina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARRITO

Curiosità : Una protesta elefantina

1950 partecipò a una protesta studentesca a Cienfuegos, caratterizzata da uno scontro di quattro ore contro la polizia in segno di protesta contro il divieto ... Significato barrito

barrito s. m. dal lat. barritus -us; v. barrire. – Il grido dell’elefante: ruggiti di leoni, barriti di elefanti, ululati di lupi (Segneri). Per estens. (non com.), grido potente, anche d’uomo. Versi degli animali. Finestra di approfondimento Il nome di ciascun animale è seguito, in corsivo, dall’infinito dei verbi che indicano il verso e, quando c’è, tra parentesi e sempre in corsivo, ringhio, rugliare ruglio; coniglio e lepre: squittire squittìo, zigare; elefante: barrire barrito; faina: stridere strido; se insistente: stridìo; gatto: fare le fusa Definizione Treccani

