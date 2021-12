La definizione e la soluzione di: Una proprietà terriera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TENUTA

Curiosità : Una proprieta terriera

La proprietà fondiaria è una delle tre principali tipologie di proprietà identificate dal codice civile italiano. Il fondo, sia esso rustico che urbano ... Significato tenuta

tenuta s. f. der. di tenere. – 1. L’azione, il fatto, il modo e la capacità terreno stesso. 2. a. La capacità di un recipiente, cioè la quantità di fluido che esso può tenere: la t. del serbatoio di gasolio è di 30 tonnellate. b. ant. Il contenuto di fino CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI tenuta s. f. part. pass. femm. di tenere. - 1. a. sport. capacità di resistere a uno sforzo in prove molto impegnative: un atleta dotato di una buona t.; avere, non . 4. area agricola estesa, coltivata e munita spesso di costruzioni fondo, proprietà, ant. tenimento, in America Latina estancia. pezzo di terra, podere, terreno. Definizione Treccani

Altre definizioni con proprietà; terriera; In un libro, è simbolo della sua proprietà lat; Attesta il cambiamento di proprietà di un bene; Passaggio di proprietà ; Ha proprietà sedative e calmanti; Modesta proprietà terriera ; Unità di misura terriera adoperata in Emilia; Estesa proprietà terriera , grande fondo agricolo; Una misura terriera ; Cerca nelle Definizioni