La definizione e la soluzione di: Una nota Campbell. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NC

Curiosità : Una nota Campbell

Danielle Campbell (Chicago, 30 gennaio 1995) è un'attrice statunitense, nota per aver recitato come protagonista nel film Disney per la televisione Starstruck ... Significato nc

quick lunch ‹ku?ik l?'nc› locuz. ingl. comp. di quick «rapido» e lunch (v.), usata in ital. come s. m. – Piccolo ristorante (luncheonette) in cui vengono serviti e consumati pasti alla svelta; compare soprattutto come insegna, di sign. sostanzialmente non diverso da fast food (v.). Definizione Treccani

Altre definizioni con nota; campbell; Tsing_, nota birra cinese; Il segno che eleva di mezzo tono la nota ; Ha gli stessi connota ti d un altro; Una nota canzone di Pino Daniele del 1991; Così sono dette le 12 rocce del Port campbell Park; La nota modella campbell ; La campbell top model; La campbell più famosa; Cerca nelle Definizioni