Una mostra di animali

significati, vedi La fattoria degli animali (disambigua). La fattoria degli animali (Animal Farm) è una novella allegorica di George Orwell pubblicata per la ... Significato zoo

zòo- e -zòo dal gr. ???? «animale». – Primo e secondo elemento di parole composte del linguaggio scientifico, derivate dal greco o formate modernamente, nelle quali ha il sign. di «animale» o indica, più genericam., rapporto con la vita animale: zoocecidio, zoofilia, zoologo, zootecnia, ecc.; 'dz?o s. m. abbrev. di giardino zoologico, invar. - area di terreno recintata in cui vivono in cattività e sono esposte al pubblico varie specie di animali, spec. esotiche e selvatiche: portare i bambini allo z. burocr. bioparco, giardino zoologico, percorribile in automobile e al cui Definizione Treccani

