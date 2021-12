La definizione e la soluzione di: Una moderna teoria fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : QUANTISTICA

Curiosità : Una moderna teoria fisica

Bang Teoria dell'Inflazione cosmica Inflazione caotica Multiverso Teoria del tutto Teoria della complessità Fisica classica Fisica teorica Fisica sperimentale ... Significato quantistica

statìstica s. f. femm. sostantivato dell’agg. statistico. – 1. Scienza che velocità delle molecole di un gas, sperimentalmente confermata; s. di Bose-Einstein, modello statistico quantistico di un gas di bosoni, ossia di particelle con spin intero o nullo Definizione Treccani

Altre definizioni con moderna; teoria; fisica; Quella moderna è stata inventata da Gutenberg; Aggettivo di note che precorsero la moderna stenografia; Il museo d'arte moderna di Amsterdam; La moderna Persia; Nella filosofia marxista, l azione dopo la teoria ; La teoria messa alla prova in pratica; La seconda parte della teoria ; Il Vilfredo della teoria delle élite; Caratteristica fisica di chi ha i capelli rossi; Condizione fisica in cui si produce poco sudore; In fisica possono essere viscosi o ideali; Offre trattamenti per la salute psicofisica ; Cerca nelle Definizioni