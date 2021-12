La definizione e la soluzione di: Una misura base. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : METRO

Curiosità : Una misura base

unità di misura (in francese: Système international d'unités), abbreviato in S.I. (pronunciato esse-i), è il più diffuso sistema di unità di misura. Nei paesi ... Significato metro

mètro-1 dal gr. µ?t?a «utero», in composizione µ?t??-. – Primo elemento di parole composte del linguaggio medico, derivate dal greco o più spesso formate modernamente, che indica relazione con l’utero (metrorragia, metroscopia, ecc.). abbrev. di metropolitana; cfr. il fr. métro me'tro, s. m., invar. - trasp. treno sotterraneo per il trasporto rapido di viaggiatori nelle città e nelle aree metropolitane e, anche, il servizio, il convoglio delle vetture, il tracciato: prendere la m.; la stazione della m. ? METROPOLITANA Definizione Treccani

