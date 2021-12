La definizione e la soluzione di: Una fucina della moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATELIER

Curiosità : Una fucina della moda

italiano di 8 560 abitanti della provincia di Caserta in Campania. Era in origine un sobborgo dell'agro atellano, fucina della commedia latina, è sede del ... Significato atelier

atelier ‹atëli?é› s. m., fr. dal fr. ant. astelier, der. di , sartoria, spec. di alta moda: assistere a una sfilata di modelli in un famoso atelier; anche, studio, laboratorio, soprattutto di artisti: l’a. di un pittore, di uno scultore CATEGORIA: ALTA MODA atelier at?'lje, it. ate'lje s. m., fr. dal fr. ant. astelier, der. di astelle 'scheggia di legno'. - 1. luogo di lavoro di artigiani e artisti bottega, laboratorio, studio. 2. laboratorio di alta moda boutique. ? sartoria. CATEGORIA: ALTA MODA – MODA Definizione Treccani

