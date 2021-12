La definizione e la soluzione di: Una formula del pasticciere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RICETTA

Curiosità : Una formula del pasticciere

Curiosità : Una formula del pasticciere

ricètta s. f. dal lat. recepta, femm. di receptus, part. pass. di recipere il gelato, per un buon minestrone, per la lepre in salmì, per la macedonia di frutta; ricette per liquori; la r. per preparare un cocktail; r. per marmellate; r. per un profumo CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA ricetta ri't??t:a s. f. dal lat. recepta, femm. di receptus, part. pass. di recipere 'prendere'. - 1. a. med. qualsiasi indicazione terapeutica scritta da un medico: contro la tosse antidoto, formula, panacea, rimedio, soluzione. ? Espressioni: avere la ricetta pronta sapere risolvere un caso difficile, spec. in tono iron. avere la CATEGORIA: INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA – FARMACOLOGIA E TERAPIA Definizione Treccani

