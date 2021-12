La definizione e la soluzione di: Una forma di previdenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISPARMIO

Curiosità : Una forma di previdenza

aderito, durante i suoi anni di attività, ad una forma di previdenza complementare, in modo che alla sua pensione si sommi una seconda rendita. Nelle intenzioni ... Significato risparmio

rispàrmio s. m. der. di risparmiare. – 1. a. di credito, a carattere pubblico, fondati al fine di promuovere, senza scopo di lucro, il piccolo risparmio; deposito a r., v. deposito (n. 1 a); libretto a r., v. libretto (n. 2 risparmio ri'sparmjo s. m. der. di risparmiare. - 1. a. il fatto di astenersi dall'usare o dal consumare troppo una cosa posseduta, anche fig.: r. di denaro; r. di , dissipazione, scialacquamento, scialo, sperpero. 2. al plur., denaro messo da parte risparmiando: ci hanno rubato tutti i nostri r. fam. gruzzolo, scherz. peculio Definizione Treccani

