La definizione e la soluzione di: Una forma di investimento per i risparmiatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CCT

Curiosità : Una forma di investimento per i risparmiatori

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, in acronimo OICR, in Italia, sono organismi con forma giuridica variabile che investono in strumenti ... Significato cct

CCT (o cct) s. m. – Sigla di Certificato di Credito del Tesoro, denominazione di titoli di credito emessi dallo stato italiano, a tasso variabile e con scadenza pluriennale. stato. Finestra di approfondimento Organi, enti e uffici - 1. Ambasciata, consolato, legazione; avvocatura dello stato; azienda autonoma; carabinieri, forze dell’ordine, guardia di finanza, polizia in appello, in cassazione, secondo grado; banca, BOT o buono ordinario del tesoro, CCT o certificato di credito del tesoro, debito pubblico o deficit o disavanzo, entrata, finanza Definizione Treccani

