La definizione e la soluzione di: Una famosa marca d abbigliamento sportivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADIDAS

Curiosità : Una famosa marca d abbigliamento sportivo

abbigliamento e altri articoli sportivi, per attività professionale, dilettantistica o per il tempo libero. È il maggiore produttore di abbigliamento ... Significato adidas

Neologismi (2008) miniborsa s. f. Borsetta da donna di dimensioni molte piccole. ? top e ombelico scoperto accompagnate da madri in top e ombelico scoperto. Miniborse Adidas contrapposte a raffinate baguette griffate. Jeans super stracciati contro maliziosi veli Definizione Treccani

