Soluzione 9 lettere : FERTILITÀ

Curiosità : Una dote della buona terra

Priapo è un dio della mitologia greca e romana, noto per la sua dote della lunghezza del pene. Era figlio di Afrodite e, secondo buona parte delle fonti ... Significato fertilità

fertilità s. f. dal lat. fertilitas -atis. – 1. In agraria, capacità di un terreno a far crescere le piante coltivate in modo che producano la desiderata quantità di prodotti utili; dipende dalle condizioni fisiche (umidità, ecc.), chimiche (presenza di sufficienti quantità di composti chimici fertilità s. f. dal lat. fertilitas -atis. - 1. agr. capacità di un terreno di far crescere le piante coltivate fecondità, lett. feracità, produttività, lett. ubertosità. aridità, sterilità. 2. biol. potenzialità riproduttiva di un organismo e, fig., capacità di inventare: f. d' Definizione Treccani

