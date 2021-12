La definizione e la soluzione di: Una donna fiabesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAGA

Curiosità : Una donna fiabesca

famose invece, Once Upon a Time, usata anche nello special dedicato a Donna, e la fiabesca Fairy Tale High. Un'altra hit di discreto successo è il singolo Down ... Significato maga

mago s. m. lat. magus, dal gr. µ????, che è dal pers. ant. magush m. Merlino, il m. Atlante, il m. Ismeno , e, al femm., la maga Alcina, la maga Melissa, personaggi delle composizioni letterarie dell’ultimo medioevo, dei poemi epico-cavallereschi magazzino maga'dz:ino settentr. magazzeno maga'dz:eno s. m. dall'arabo makhazin, pl. di makhzan, der. di khazana 'conservare, immagazzinare'. - locale o complesso di locali adibito al deposito di prodotti e materiali vari: m. di grano, di ferramenta deposito, disus. fondaco. ? Definizione Treccani

