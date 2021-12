La definizione e la soluzione di: Una comunità di Pellirosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRIBÙ

Curiosità : Una comunita di Pellirosse

europea e i loro odierni discendenti. Gli etnonimi indiani d'America e pellirosse sono utilizzati in particolare per indicare i popoli precolombiani del ... Significato tribù

tribù s. f. dal lat. tribus, di formazione incerta. – 1. In senso storico: o le sezioni, le fratrie o le classi matrimoniali; nell’etnologia evoluzionistica la tribù indicava uno stadio inferiore di organizzazione sociale e da tale uso deriva il senso tribù s. f. dal lat. tribus. - 1. stor. a. in Roma antica, ognuna delle frazioni etniche in cui era suddivisa la popolazione ? gens, gente. b. nella Grecia antica, unità in cui si suddividevano alcune popolazioni file. 2. etnol. gruppo etnico i cui membri parlano la stessa lingua e Definizione Treccani

