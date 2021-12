La definizione e la soluzione di: Una città ricca di canali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMSTERDAM

Curiosità : Una citta ricca di canali

il traffico al di fuori del centro urbano. Molte città olandesi sono strutturate in questo modo: una piazza centrale circondata da canali concentrici, dove ... Significato amsterdam

Neologismi (2008) euroderby s. m. inv. Nel gioco del calcio, incontro tra due squadre , le partite storiche come quella di San Siro con il Manchester, la vittoria ad Amsterdam con l’Ajax, l’euroderby» Andrea Pirlo intervistato da Alberto Costa . (Corriere della Definizione Treccani

