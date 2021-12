La definizione e la soluzione di: È una cifra vaga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TOT

Curiosità : e una cifra vaga

cui un animale domestico vaga senza padrone, da solo o in branco. In generale, si intende per randagio qualsiasi esemplare di una specie di animali, inclusi ... Significato tot

tòt agg. indef. dal lat. tot. – Tanti, riferito a una cifra che non si precisa ma che si considera come dato fisso: anni. Meno com., in funzione di pron. neutro: ha le mani bucate: se guadagna tot spende il doppio; con questo valore è più spesso preceduto dall’art. indet. un (con uso analogo a tot t?t dal lat. tot 'tanti'. - ¦ agg. indef. un certo numero di, in sostituzione di una cifra che non importa precisare: si riscuote una rendita fissa per t. anni tanti. ¦ s. m. quantità indefinita: per la sua collaborazione, riceve un t. al mese tanto. Definizione Treccani

