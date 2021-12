La definizione e la soluzione di: Una chiave universale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PASSEPARTOUT

Curiosità : Una chiave universale

sicurezza base. Tali chiavi sono anche dette a profilo universale. Nel caso in cui la lama della chiave sia ricurva, la chiave può essere anche chiamata ... Significato passepartout

Neologismi (2020) Black Lives Matter (black lives matter) s. m. inv. Movimento sviluppatosi all’interno della comunità afroamericana statunitense in reazione agli omicidi delle persone nere da parte delle forze in America è un capitolo terribile che merita contromisure inequivocabili, ma non è un passepartout ideologico che apre tutte le porte, anche quelle dell’intolleranza e del libero Definizione Treccani

