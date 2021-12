La definizione e la soluzione di: Una Carmen della canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONSOLI

Curiosità : Una Carmen della canzone

All by Myself è una canzone scritta e registrata dal cantante americano Eric Carmen, pubblicata nel 1975. Il tema musicale del brano si basa sul secondo ... Significato consoli

suffètto agg. dal lat. suffectus, part. pass. di sufficere «eleggere in luogo di un altro, l’anno della magistratura, o anche, più spesso nell’età imperiale, i consoli che subentravano ai consoli ordinarî dopo sei, quattro o anche due soli mesi d’ufficio, sicché in Definizione Treccani

