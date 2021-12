La definizione e la soluzione di: Una cantante britannica di successo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ADELE

Curiosità : Una cantante britannica di successo

Awards 2012, la cantante vince i premi come "Cantante femminile britannica" e "Album britannico dell'anno" con 21. Nel giugno 2012 annuncia di aspettare un ... Significato adele

Neologismi (2008) rosista s. m. e f. Chi scrive racconti o romanzi rosa. ? Adele Parks , fa parte invece di quelle nuove «rosiste» che ritengono che solo al rapporto sessuale possa far seguito l’amore: una sessualità coerentemente praticata con frequenza nel suo «Una donna in cerca di guai». ( Mia Peluso , Stampa, 21 Definizione Treccani

Altre definizioni con cantante; britannica; successo; L Enzo cantante italiano in arte Pupo; Pseudonimo della cantante Maria Chiara Fraschetta; Pseudonimo della cantante francese Annie Chancel; Lo pseudonimo della cantante Tania Montelpare; Moneta d oro britannica precedente alla Sterlina; La bandiera britannica ; La valuta britannica ; L’isola britannica dove vivono gatti senza coda; Un successo di Melanie Griffith: Una donna in __; Ha un successo effimero e momentaneo; Serie di successo su una gang di biker: Sons of __; Ha concluso con successo l università; Cerca nelle Definizioni