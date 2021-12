La definizione e la soluzione di: Ha una borsa sotto il becco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PELLICANO

Curiosità : Ha una borsa sotto il becco

risparmiare energia. Negli adulti i denti sono assenti: il muso termina con una sorta di becco. Tuttavia, nei monotremi fossili, così come i giovani ornitorinchi ... Significato pellicano

pellicano (ant. pelicano) s. m. dal lat. tardo pelecanus, pelicanus, . Altro nome dell’uccello spatola. 3. ant. Per somiglianza di forma con il becco di un pellicano: a. Specie di vaso o storta per distillare. b. Sorta di uncino per l’estrazione dei araldica Elementi araldici - Arma o arme o insegna o stemma; bandiera; blasone; cercine; cimiero; corona; divisa; elmo; laccio d’amore; lambrecchini o svolazzi; mantello, manto; motto; ornamenti maestà; mani; marzocco; massacro; mazza; merlotto; mezzaluna; monti; nave; ombra; pellicano; pesci; ponte; quattrofoglie; raggio di carbonchio; rocco; rosa; sinistrocherio; sirena Definizione Treccani

