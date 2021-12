La definizione e la soluzione di: Una battuta che fa ridere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GAG

Curiosità : Una battuta che fa ridere

capacità di ridere prima ancora di parlare; anche i bambini che nascono ciechi e sordi conservano tuttavia la capacità di ridere. Provine sostiene che "La risata ... Significato gag

gag ‹gäg› s. ingl. voce di origine onomatopeica; propr. «interpolazione fatta da un attore nella sua parte» (pl. gags ‹gäg?›), usato in ital. al femm. (raram. al masch.). – Nel linguaggio dello spettacolo, trovata divertente che vuol suscitare un’immediata ilarità: una gag gæg, it. g?g s. ingl. voce di origine onomatopeica, usato in ital. al femm. - teatr., cinem. trovata divertente che vuole suscitare un'immediata ilarità scenetta, sketch. ? numero. Definizione Treccani

