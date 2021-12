La definizione e la soluzione di: Una band inglese che spopolava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OASIS

Curiosità : Una band inglese che spopolava

Original Lambro Jazz Band (che all'epoca spopolava all'Arethusa e altri noti locali dell'ambiente meneghino). Il festival, con in parallelo una competizione a ... Significato oasis

òa?i s. f. dal lat. tardo oasis, gr. ?as??, voce di origine egiziana. – 1. Area, generalmente di limitata estensione, situata in un territorio desertico, nella quale, per la presenza di acqua (di solito proveniente da falde sotterranee affioranti), è possibile lo sviluppo di vegetazione, e perciò oasi '?azi s. f. dal lat. tardo oasis, gr. óasis, voce di origine egiziana. - 1. geogr. area situata in un territorio desertico, nella quale, per la presenza di acqua, è possibile lo sviluppo di vegetazione. 2. fig. a. luogo, momento e sim. piacevole, confortevole, rilassante: la tua casa Definizione Treccani

Altre definizioni con band; inglese; spopolava; band messicane vestite con abiti tradizionali; Film del 1995 con band eras chitarrista vendicativo; Città laziale con la Necropoli della band itaccia; band delle hit anni 80 Call me e Heart of glass; La luna inglese ; Per esempio chi parla italiano, inglese e francese; La cantante inglese di Electricity e One kiss; La band inglese di Phil Collins e Peter Gabriel; Band inglese che spopolava ; Cerca nelle Definizioni