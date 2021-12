La definizione e la soluzione di: Lo ultimo dei dodici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DICEMBRE

Curiosità : Lo ultimo dei dodici

recente hanno sostenuto l'ipotesi per cui le dodici fatiche di Ercole (Eracle) siano state assimilate ai dodici segni dello zodiaco, anche se in alcuni casi ... Significato dicembre

dicèmbre (letter. o region. decèmbre) s. m. lat. december -bris (mensis), der. di decem «dieci». – Dodicesimo mese dell’anno nel calendario giuliano e gregoriano; era invece il decimo (di qui il nome) nell’antico calendario romano, in cui l’anno aveva inizio con il mese di marzo. Definizione Treccani

