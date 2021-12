La definizione e la soluzione di: Le ultime di Vaduz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UZ

Curiosità : Le ultime di Vaduz

Vaduz (AFI: [fa'd?t?s] oppure [va'du?t?s], pronuncia italiana moderna: /va'du?/; in alemanno Vadoz) è la capitale del principato del Liechtenstein e la ... Significato uz

Definizione Treccani

Altre definizioni con ultime; vaduz; Le ultime della commedia; Le ultime di cento; ultime in partenza; I custodi delle ultime volontà; Cerca nelle Definizioni