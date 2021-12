La definizione e la soluzione di: Un ufficiale abbrev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAP

Curiosità : Un ufficiale abbrev

Oikonomikon kai Emborikon Epistimon, abbrev. ?.S.?.?.?., ASOEE), ma anche dopo aver cambiato il nome ufficiale, in Grecia è ancora popolarmente conosciuta ... Significato cap

cap. – Grafia abbreviata di caporale e di capitolo. Anche maiusc., abbrev. di capitano. caparra s. f. prob. comp. di capo e arra. - 1. comm. a. somma di denaro o quantità di altre cose fungibili che una parte dà all'altra al momento del contratto, come assicurazione di risarcimento del danno in caso di inadempimento garanzia. b. estens. versamento anticipato: dare, versare Definizione Treccani

