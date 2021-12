La definizione e la soluzione di: Uccello rosa cannella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UPUPA

Curiosità : Uccello rosa cannella

porpora"), spesso indicata anche con gli epiteti "araba fenice" e "uccello di fuoco", è un uccello mitologico presente nel folklore di vari popoli considerato ... Significato upupa

ùpupa s. f. dal lat. upupa; v. bubbola1. – Uccello che non possiede (cfr. per es. Foscolo , Sepolcri, 81 e segg.: uscir del teschio, ove fuggia la Luna, L’ùpupa, e svolazzar su per le croci Sparse per la funerea campagna ). upupa 'upupa s. f. dal lat. upupa. - zool. uccello coraciforme upupide, con becco lungo e ricurvo, piumaggio di color cannella-rosato e ciuffo di penne erettili sul capo ? tosc. bubbola, ? pop. galletto di marzo. Definizione Treccani

