L uccello di Mauritius proposto da Pomellato

dòdo (o dido) s. m. dal port. doido (o doudo) «semplicione». – Specie di enorme colombo, detto anche dronte, della famiglia dei rafidi (lat. scient. Raphus cucullatus, sinon. Didus ineptus), estintosi alla fine del sec. 17°; abitava l’isola Maurizio , nell’Oceano Indiano; aveva la statura di un zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; caudato; digitigrado; : airone; cicogna; garzetta; ibis sacro; nitticora. 8. Colombiformi: colombaccio; dodo; piccione; tortora. 9. Coraciformi: gruccione; martin pescatore; upupa. 10. Cuculiformi Definizione Treccani

