La definizione e la soluzione di: Tutt altro che young.

Soluzione 3 lettere : OLD

Curiosità : Tutt altro che young

old style ‹óuld stàil› locuz. ingl. (propr. «vecchio stile»), usata in ital. come avv. e agg. – , e in riferimento spec. a oggetti di arredamento o di abbigliamento, con una sfumatura per lo più di apprezzamento: arredare una casa o. s.; ho comprato un mobile old style. grog gr?g s. ingl. dal soprannome Old grog, dato, per il suo vestito di grogram adattam. ingl. del fr. gros-grain, all'ammiraglio ingl. E. Vernon, che nel 1740 proibì ai marinai di bere rum puro, usato in ital. al masch. - enol. bevanda calda di rum o cognac, acqua e zucchero, con buccia di CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

