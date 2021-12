La definizione e la soluzione di: Il tuffo... ad angolo retto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARPIATO

Curiosità : Il tuffo... ad angolo retto

affinato negli anni varie tecniche, tra cui la rovesciata e la finta ad angolo retto. È doppiato in giapponese da Masami Kikuchi in Captain Tsubasa J e ... Significato carpiato

carpiato agg. prob. der. di carpa, per il dorso curvo del pesce. – Di tuffo che si esegue a gambe e piedi tesi e col corpo piegato ad angolo retto durante il volo; è uno dei dodici tuffi fondamentali. Definizione Treccani

