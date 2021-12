La definizione e la soluzione di: Tsing_, nota birra cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TAO

Curiosità : Tsing_, nota birra cinese

del sistema postale cinese, o Qingdao, grafia secondo il sistema di trascrizione pinyin (ascolta la pronuncia[?·info], in cinese: ??T, ??S, QingdaoP, ... Significato tao

tao s. m. voce cinese, che significa propr. «via, cammino». – Concetto basilare del pensiero religioso e filosofico cinese, inteso come ordine che governa e regola il corso delle cose, diversamente elaborato a seconda dei singoli indirizzi (taoismo, confucianesimo, ecc.). capataz kapa'ta?, it. kapa'tats s. m., sp. der. del lat. caput 'capo', di formazione affine all'ital. capitano, ma con suff. non ben chiaro, spreg. - chi capeggia o sorveglia una squadra di operai, anche scherz. boss, capo, capoccia, caporale. Definizione Treccani

