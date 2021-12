La definizione e la soluzione di: In treno e in autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TO

Curiosità : In treno e in autobus

L'uomo sul treno - The Commuter (The Commuter) è un film del 2018 diretto da Jaume Collet-Serra. Il film ha come protagonista Liam Neeson, affiancato ... Significato to

to’ ‹tò› interiez. – Troncamento o un colpo, ecc.); o nel dare qualche cosa al cane: to’ un osso!; è anche voce per chiamare un cane a sé: to’, Fido!, to’ qua! 2. Come esclamazione (scritto anche toh), esprime up to date '?pt?deit, it. aptu'deit locuz. ingl. propr. 'alla data, aggiornato', usata in ital. come agg., invar. - di cosa o persona, che segue il progresso o la moda: to date aggiornato, à la page, alla o di moda, in, trendy. all'antica, scherz. antico, démodé, out, superato. Definizione Treccani

