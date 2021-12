La definizione e la soluzione di: Titolo per preti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DON

Curiosità : Titolo per preti

vedi Prete (disambigua). Disambiguazione – "Preti" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Preti (disambigua). Disambiguazione – Se stai cercando ... Significato don

dòn1 s. m. forma tronca dell’ant. donno. – Predicato d’onore che si antepone al nome e al cognome di ecclesiastici secolari (don Abbondio, don Minzoni), e al nome di battesimo dei componenti le famiglie , con uso analogo a quello di signore (cfr. anche il femm. donna): Mastro don Gesualdo . dondolare lat. ?deundulare der. di unda 'onda', con accostamento onomatopeico a don don io dóndolo, ecc.. - ¦ v. tr. 1. mandare in qua e in là una cosa sospesa o che stia in bilico: d. la testa, la sedia non com. tentennare. dimenare. 2. muovere qualcuno dolcemente in qua e in là: d. Definizione Treccani

