La definizione e la soluzione di: La tipica pianura argentina.

Soluzione 5 lettere : PAMPA

Curiosità : La tipica pianura argentina

dal quechua e significa "pianura", in particolare pianura tra le montagne. Gli spagnoli ripresero il termine per indicare la regione pianeggiante priva ... Significato pampa

pampa s. f., ispanoamer. voce di origine quechua (pl. pampas). – Pianura priva di boschi dell’America merid., e in partic. dell’Argentina, che si estende dalle Ande fino all’oceano Atlantico; è caratterizzata da una vegetazione formata quasi esclusivam. di graminacee, spesso perenni e molto alte, campagna kam'pa?a s. f. lat. tardo campanea, campania, propr. agg. neutro pl., der. di campus 'campo'. - 1. a. estesa superficie di un terreno aperto, agro, ? agr. campo, ant. contado. paesaggio. ? brughiera, non com. lama, landa, pampa, pianura, pustza, steppa, tundra. ? abitato, borgo, città, metropoli, sobborgo, urbe Definizione Treccani

